España, o lo que fue España, es un inmenso plató de televisión, pero no un plató cualquiera, sino uno esquizofrénico, salvaje, hortera, manipulador y, sobre todo, demoledor. Queridos lectores, querida especie en extinción, lo confieso aquí y ahora: no puedo con esto.

El estado de putrefacción social que viene gestándose desde el 11-M (perdono, pero no olvido) ha llegado a su clímax; aunque podría ser peor, no lo creo, no puedo imaginar un nivel mayor de confusión, de hedor ambiental. Mujeres, niños, corrupción, todos-somos-Gabriel, camisetas, periodistas y periodistos, asesinas, inmigrantes, el Valle de los Caídos... Y ¡viva la Guardia Civil!... ¿Pero esto qué essss?, ¿Puerto Hurraco forever? Al lado de esta España, Paco Martínez Soria era George Peppard y Florinda Chico, Raquel Welch. No puedo con esto.

Lo visto, lo que estamos presenciando es de traca: de la manifestación de mujeres y mujeros a Rajoy con el lacito morado, ¡qué horror, qué locura!; sólo le faltó al presidente del Gobierno gritar "nosotros parimos, nosotros decimos" mientras las manifestantes azuzaban el odio al macho, felices de que Manolo esa noche se hiciera una tortilla€ No somos un país, somos una caricatura mientras los hombres y la mujeres "normales" permanecen a salvo de esta guerra bacteriológica de imbecilidad.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más