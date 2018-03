Llega la primavera

Esta es la última columna del invierno. El próximo miércoles ya estaremos en primavera. Mientras tanto, una gran parte de nuestro campo se ha vestido ya de primavera. ¡Ay que ver el cambio que ha dado en los últimos quince días! Hemos pasado de un situación de sequía y agostamiento total, sin agua en las charcas para el ganado, sin entrar en las tierras porque estaban muy duras y no se podía hacer nada, a todo lo contrario: las charcas con agua y los animales bebiendo en ellas, muchos puntos de nuestras tierras inundados, los tractores que ahora no entran en las parcelas porque se atrancan, los pantanos que han comenzado a llenarse después de muchos meses de vaciarse, las montañas con nieve (ahí es donde están las reservas de agua, salvo que el deshielo sea muy rápido) y el verde que se expande por doquier. Hoy y en los próximos días continuará el temporal. Ahora ha llegado el turno de Gisele, que ha tomado el relevo a Félix.

Mientras tanto, la política en nuestro país sigue instalada en el invierno, salvo para los de Ciudadanos. A estas alturas del año seguimos sin Presupuestos Generales de Estado y, por lo tanto, Montoro no ha hecho sus deberes más importantes. Se extiende la sensación de parálisis y de que esta legislatura lleva camino de convertirse en fallida. Al Gobierno del PP le ha estallado la contestación social por donde menos se lo esperaba, del lado de los pensionistas. Quieren más, pero no son los únicos.

