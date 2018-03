18 sentencias

Circula por internet un interesante video en el que Pablo Fernández, portavoz de Ganemos en las Cortes de Castilla y León, pregunta al Presidente Herrera, su valoración por la gran cantidad de sentencias judiciales dictadas en lo que va de legislatura contra distintas acciones del Gobierno castellano-leonés que él preside.

El video, aunque muy reciente, es anterior a la sentencia judicial que conocimos este fin de semana en la que . Otro varapalo judicial que siguiendo la tónica de anteriores reveses en los tribunales, no traerá consecuencias ni responsabilidades para los responsables de esta nueva ilegalidad, pero que viene a sumar más costes para todos los ciudadanos pues a resultas de esta pésima gestión y su empecinamiento ante los tribunales, la Junta deberá hacer frente ya no sólo a todas las costas judiciales, como es natural, sino que tendrá que abonar todo el sueldo que no se ha venido pagando a Gonçalves desde que le retiró fraudulentamente la jefatura, sin que ello suponga no tener que pagar un segundo sueldo también a la persona que ellos colocaron al frente de un servicio que legalmente no le correspondía.

Es decir, que mientras, nosotros los ciudadanos nos revelamos contra los recortes sanitarios, nuestros gobernantes se entretienen sin rubor alguno cocinando sus caprichosos e ilegítimos buñuelos legislativos que a la hora de la verdad, los tribunales suspenden para que seamos los ciudadanos los que paguemos la cuenta de tantas chapuzas y chanchullos de nuestros gestores.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más