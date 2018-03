Sin título

No se me ocurre ninguno, son muchos los sentimientos que brotan ante la situación de ayer y la de los múltiples y cada vez más repetitivos hechos y acontecimientos tristes y lamentables que vivimos y sufrimos. La muerte del pequeño Gabriel, las múltiples desapariciones así como las muertes violentas y gratuitas que estamos viviendo en nuestro país han de llevarnos a un cuestionamiento serio y profundo. No importa el porqué, quien acaba con la vida de alguien lo hace. Importa más porqué estamos generando una sociedad donde cada día más a menudo aparecen personas con este tipo de conductas.

España no vive ni de lejos la violencia de otros países del mundo, ni Salamanca es el far west. Aun nos sonrojamos y nos dolemos ante dramáticas situaciones como la muerte del niño de Níjar, nos sorprendemos ante las peleas en nuestra ciudad y el uso alegre de navajas, pero quizá, aunque dice mucho a nuestro favor, no sea suficiente. No se trata de culpabilizar ni responsabilizar a nadie más allá de quien comete el delito. Ahora bien, cada uno en primera persona hemos de ser conscientes de nuestra implicación y de nuestra actitud ante la vida. La violencia no brota de forma gratuita, suele haber un recorrido de fondo, todo lleva su tiempo y su proceso. ¿Cómo es el proceso de crecimiento de las personas hoy? ¿Soledad, angustia, tensión, vacío existencial, falta de sentido de la vida,€?

