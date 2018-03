Respuestas ante un clamor

Algunos políticos han llegado a la vida pública para buscar, y no encontrar, soluciones a los problemas que ellos mismos crean. Estos son multitud. Hay otros que se anticipan a los problemas y ponen en marcha políticas para evitarlos. Estos son una selecta minoría.

En el Gobierno de España han abundado tantos los primeros, que han colocado al país en una de las más profundas crisis de su historia. Pero ocurre que, en contadas ocasiones, algunos de ellos sufren una transformación que les permite detectar el sentido de la historia y se ponen en marcha.

Parece que algo de esto ha ocurrido en el equipo de dirige Mariano Rajoy, porque se rumorea que el gallego está dispuesto a resucitar el apolillado paquete de medidas que aprobó el PP hace años para acelerar la igualdad efectiva de la mujer en todos los ámbitos de la vida, y no solo en el legal y teórico, donde España figura entre los países más igualitarios del mundo.

Rajoy, que no ha tenido los reflejos de colocarse al frente de la manifestación del jueves día 8, al menos ha sabido reaccionar ante el clamor de las mujeres que se echaron en masa a la calle para exigir la equiparación con los hombres de forma inmediata y a todos los niveles.

La respuesta ciudadana a la convocatoria de la extrema izquierda, lamentable y distorsionada en los planteamientos del manifiesto feminista, ha desbordado cualquier concepto ideológico y se ha convertido en un clamor social y general. En Salamanca hacía años que no se llenaba la Plaza Mayor como lo hizo en la tarde del pasado jueves. La huelga no tuvo a apenas repercusión, pero en la marcha participaron miles de salmantinas, y salmantinos, que no tenían nada que ver con las organizaciones convocantes pero que sentían la imperiosa necesidad de reclamar la igualdad de las mujeres.

