Resulta difícil distinguir el arte del fraude, la apreciación estética del papanatismo, la máscara de la apariencia real, lo paleto de lo progre, lo atávico de lo moderno. Cada vez es más perceptible a nuestro alrededor el mal gusto, el culto a lo feo, las reinterpretaciones estéticas rayanas en lo repugnante, el imperio del "kitsch" so capa de exaltación la fantasía sobre los aires pútridos del utilitarismo. Podemos llegar a preguntarnos si la belleza del erizo es mayor que la del colibrí. O si ambos participan de la misma hermosura y todo depende del cristal con que se mira. Después de todo, "de gustibus non est disputandum", o sea, para gustos hay colores. Depende del cristal con que se mire. En la variedad está el gusto. En una sociedad culta todo tiene cabida. Y precio.

Un capitoste de los medios de comunicación compró en la última feria de ARCO la "obra de arte" que –equivocadamente— mandaron retirar los responsables de la feria-espectáculo con el pretexto de que atentaba contra algo. De la censura surgió la fama extra del engendro pixelado. O sea, la mayor propaganda gratuita para un autotitulado artista. Pero el ricachón catalán estira el cuello y engola la voz con el argumento de que "el arte es un medio de expresión del talento humano". El arte, sí. "Eso", no. Eso es una mamarrachada en Ifema, en el museo de Lérida y en cualquier otro lugar. Mal negocio –o bueno en este caso-- cuando se asocia lo disparatado a lo polémico.

