Saludo a Félix

Ha vuelto la gripe —libérame dómine—, y llega la borrasca. La han bautizado "Felix", sin que sepamos porqué, ni se lo vamos a preguntar a las Agencias Meteorológicas de España, Francia y Portugal, que son las que han descubierto que cuando las borrascas tienen nombre , la población está más atenta, alertada. No sé si a quienes las sufrimos se nos aborrasca el rostro, pero al menos cunde la alarma, recibimos instrucciones, y algunos no las siguen, o sea que las olas gigantescas se siguen llevando por delante en los muelles y espigones a fotógrafos y curiosos. Me parece oportuno que los meteorólogos se propongan ir endosando nombres propios a las inclemencias o galernas, alternando los nombres de mujer (en la lista de nacimientos Gisele, Katia, Marina€) con los masculinos (llegarán a la Península Hugo, José, Nuno€). Lo que no me parece afortunado es el nombre de la que empieza a avasallarnos. ¿Cómo se puede llamar Félix —feliz—, a algo que nos va a hacer mayormente infelices?.

En este punto irrumpe en la biblioteca mi inseparable Lizarra, siempre prudente, que de vez en cuando se toma vacaciones, deja de aconsejarme y meto la pata. Me recuerda la conocida moraleja del poema de Bartrina, "si quieres ser feliz como me dices, no analices, muchacho, no analices". Le replico que como coños quiere que rellene la columna si no es enredando con la actualidad. Le pido que no me interrumpa más y se me ocurre comparar la borrasca Félix con "El estudiante de Salamanca" y su protagonista Félix de Montemar. El don Juan de Espronceda es incrédulo, arrogante, prepotente. Y la tormenta que ya se cierne sobre nosotros y nuestros campos, amenaza con mantenerse hasta Semana Santa, y es violenta, desapacible, ingrata, como aquel estudiante chulo.

