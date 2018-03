Un problema preautonómico

Hoy no voy a escribir de lo que más en boca está de la gente, precisamente por eso, o sea, no voy a escribir del 8-M, ni del asunto catalán. En su lugar lo haré de algo más nuestro, aunque lo catalán, por la parte que nos afecta, no nos sea en nada ajeno y, a fin de cuentas, sea tan de ellos como nuestro. Además, oportunidades para volver a escribir del tema darán la semana que viene. Esperen al lunes. Por eso tampoco escribo de Cataluña sino de Castilla y León.

Aquí, como en todas partes, tenemos nuestros problemas, unos generales, por tanto compartidos, otros propios, por ello exclusivos, y a estos voy, que por serlos inciden más directamente porque se palpan, se viven y se sufren sin ninguna tierra por medio. Entre estos destaca el de la despoblación, problema real que preocupa últimamente mucho a nuestros políticos, como si fuese un fenómeno nuevo que hay que atajar lo antes posible y buscarle soluciones antes de que sea demasiado tarde. Evidentemente es un problema de difícil solución por viejo, que ha echado raíces muy profundas y eso prende, y prendido está, achacable a muchos factores que vienen de lejos.

Este problema se ha debatido en las Cortes, pero pasando del origen, que no es de ahora, causa que complica más cualquier solución. Además, no afecta por igual a todas las provincias, razón por la que no valgan soluciones globales sino específicas. A cada una la suya.

