No, no hice huelga, igual que la inmensa mayoría de las mujeres de este país porque si todas nos parásemos un día, España realmente se bloquearía. No conozco a ninguna que permaneciera sentada en el sillón toda la tarde e hiciera oídos sordos al llanto de su hijo o a la petición de ayuda de su madre inválida, aunque algunas no acudieron a sus puestos de trabajo o a sus clases y estuvieran en su derecho. Otras trabajamos en parte porque la huelga es un modo de protesta que atenta contra algo que tanto nos ha costado conseguir, como es el acceso al trabajo.

No, no hice huelga porque el manifiesto era tan político y demagógico que me niego a que me utilicen, sean hombres o mujeres. Rechazo respaldar una iniciativa impulsada desde Podemos porque inevitablemente me viene a la cabeza el "la azotaría hasta que sangre" de Pablo Iglesias o su rol de "macho alfa". El hecho de que ninguno de los dirigentes de los colectivos convocantes sea mujer tampoco habla bien de estas organizaciones: es imposible que en los 136 años de historia de alguno de estos sindicatos no haya habido jamás una mujer capacitada para liderarlo. Es complicado predicar fuera una igualdad que no existe dentro.

No, no hice huelga, porque no me gusta la presión que intentan ejercer sobre las demás aquellas que creen que feministas sólo son ellas y aquellas que actúan según sus dictados. Igual que a ellas se las respeta, también tienen ese mismo derecho quienes por unos motivos u otros elegimos no secundar la huelga. Feminista es quien defiende la igualdad de derechos, no el conmigo o contra mí o el querer pasar factura ahora al hombre por desigualdades históricas.

