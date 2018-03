Nos acercamos a la Semana de Pasión entre signos de decadencia. No es que estemos más cerca del Juicio Final, pero si a Donald Trump le da por emprender una guerra comercial con el resto del mundo, estaremos mucho más cerca del apocalipsis. En España, con nuestras alegrías económicas colgadas con alfileres, no estamos para vaivenes.

De momento, el presidente estadounidense se debate entre darle un abrazo a su colega norcoreano, Kim Jon-un, ahora que el dictador está dispuesto a guardar las armas nucleares en un cajón a cambio del reconocimiento de su derecho a permanecer en el poder mientras le duren las pilas, o darle un pescozón a la actriz porno que intenta romper el acuerdo de confidencialidad por el que recibió un dinerazo y se comprometió a no contar en público sus escarceos sexoamorosos.

Nada bueno puede salir de esa disyuntiva trumpiana. Porque lo más probable es que acabe pagando sus desazones colocando aranceles a los coches de lujo alemanes y a los jamones ibéricos salmantinos, que lo primero nos la trae al pairo pero lo segundo los duele.

A todo esto, a tres semanas de la Pasión, en Italia, donde no murió Cristo pero se asentó la Iglesia de Pedro, se han vuelto locos y la población transalpina, siempre socarrona pero nunca revolucionaria, se ha echado esta vez al monte de los antieuropeístas y ha votado como si fuera británica, que ya es mal decir. Los ganadores de las elecciones del domingo son los payasos y los fascistas, unidos por su odio cerval a Bruselas. Ha ocurrido en la cuna del imperio romano lo contrario de lo sucedido en la sede del imperio napoleónico, donde Macron logró domar a los populistas para abrir un nuevo camino hacia una Francia potente en Europa, siempre con permiso de Merkel.

