Todos a la cárcel

Aunque en España, en el planeta Occidente en general -las elecciones en Italia son el penúltimo incendio-, ya todo es posible si se trata de destrozar lo mejor de nuestra Civilización hasta que no quede piedra sobre piedra, hay cosas que uno se resiste a creer.

Aunque aquí, en Salamanca, sufrimos ya los exabruptos mentales de populistas y resentidos varios, todavía podemos presumir de tranquilidad, aunque poco a poco se dejan sentir las grietas por las que salen monstruos y trogloditas. Y por esa tranquilidad, por esa cadencia de vida que da Salamanca, uno a veces cree que nada puede ser tan malo, que ninguna guerra puede ser real€ o que ninguna estupidez puede ser tan grande. Y así me ha ocurrido con la reforma de la Ley de Memoria Histórica propuesta por el PSOE, un PSOE que va a lograr el imposible de afinar el odio de Zapatero contra el mundo. Pero al leer y escuchar cada día más detalles sobre dicha reforma, me echo a temblar. Y más tiemblo al ver el detalle, pues por esta columna que usted está leyendo ahora mismo me podrían caer de uno a cuatro años de cárcel si la Justicia considera que estoy enalteciendo o justificando el franquismo, algo que cualquier persona culta ha hecho, hace o hará, pues hay que "enaltecer", pongamos por caso, la presa de Almendra como gran y necesaria obra€ promovida por el franquismo€ ¡a quién se le ocurre desarrollar el país!

