Valores, principios, fines...

Nos estamos vaciando de valores a velocidades de vértigo, es como si impusieran [los valores] una forma de ser y de estar y se quisiera acabar con ellos para sentirse libres de imposiciones.

Pero los valores no imponen, simplemente se tienen, forman parte de uno mismo y son consustanciales con la naturaleza humana, a la que imprime carácter. Quienes los tienen, al haberlos asimilado y cultivado de forma natural en su entorno más cercano, viven conforme a ellos y actúan de manera tan instintiva como al respirar, no por imposición sino como acto reflejo. La crisis de valores, que así le llaman a la carencia cada vez más notoria de ellos por sus consecuencias más inmediatas, sobre todo en el comportamiento, en la forma de ser y en el saber estar, que incide directamente en la convivencia, deteriorándola, demuestra que [los valores] de eternos no tienen nada.

Hemos entrado en racha, la naturaleza marca sus tiempos de forma implacable y nos somete a un continuo proceso de renovación que nos lleva a un permanente cambio, es decir, a una imperiosa puesta al día. Y así, poco a poco nos vamos quedando sin referentes. En los últimos días hemos perdido unos cuantos. Nos quedamos sin Venancio Blanco, fue el mismo día en que Forges agarraba la mochila y emprendía también el camino que nuestro hombre de Matilla, como Jesús López Cobos, una de las mejores batutas del momento musical europeo, que desde Berlín decía adiós al mundo.

