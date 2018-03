Sabias palabras

Me lo encuentro casualmente en la imprenta. Pasa de los ochenta, pero mantiene la frescura mental de un novicio, de un lugareño abulense abanicado por los aires puros de Gredos. Está corrigiendo con su habitual atención y tenacidad, las pruebas de su próxima publicación —y van más de veinte—, que será su "ingreso" en el Centro de Estudios Salmantinos, del que realmente forma parte por derecho propio, por su condición de Académico de la de Ciencias Morales y Políticas. Unas horas antes había leído, con la devoción intelectual que le profeso hace muchos años, su entrevista en EL MUNDO a doble página, que les recomiendo busquen y lean.

El principal titular, que sospecho ha levantado ronchas en ambos partidos —"El PSOE ha sido más favorable a la Iglesia que el PP"— acredita ya su sinceridad intelectual y su valentía opinando. Pero le gustaría que los socialistas españoles asumieran la reconciliación —se supone que entre los nietos de vencedores y vencidos de ¡hace ochenta años!—, con lo que se deduce que no han aceptado aún la que asumimos todos en la transición, luego malograda.

No el mejor concepto de los actuales oradores sagrados o políticos: "No dicen nada". Y va mas allá con los curas, que no saben latín, olvidando que, gracias a él, los vecinos de Cabra (como el ministro franquista Solís, que preguntó para qué valía) no son cabrones, sino egabrenses (en respuesta del agudo Muñoz Alonso).

