Respetar las opciones: un valor muy nuestro

En los últimos días he pensado mucho si debía secundar la huelga de mujeres o no. Como autónoma y freelance que soy podría haber aprovechado para encajar mis horarios y no perderme los ratos del día remunerados, que al querer hacer mi apoyo visible, reduciré mis ingresos por colaboraciones, siempre irregulares; pero, tras muchas reflexiones, he considerado que debo secundarla. He apoyado las reivindicaciones de las mujeres desde la universidad y luchado contra la violencia machista –en todos los sentidos-, desde entonces; y sí tenía dudas de sumarme a esta convocatoria era por varias razones. De ninguna manera quería contribuir al rédito político de un partido como Podemos, cuyo discurso cambiante y oportunista, no me representa en ningún sentido y menos aún en el feminista, donde solo pone el dedo en la llaga en estupideces. Me opongo furibundamente a que patear el leguaje sea necesario para nuestra causa. Entiendo que debe ir transformándose según lo hace la sociedad, pero me enerva pensar en los empeños de ridiculizarlo para conseguirlo. Además de eso, estoy tan en contra de abusos y acosos de siempre, que casi me sonroja que sea el movimiento "me too", quien haya tomado la iniciativa internacional; pero no por eso considero que todo sea acoso y abuso, y pretendo que seamos capaces de diferenciar, para no restar importancia a la lucha contra ambas lacras.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más