España sale a subasta

Quiero dejar claro desde la primera línea que me parecen absolutamente justas la reivindicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las de los trabajadores de Justicia, que inician hoy sus movilizaciones, y las de cualquier otro colectivo que pida la equiparación salarial con otros compañeros que desempeñan las mismas funciones y que por el hecho de vivir en comunidades autónomas diferentes cobran más.

Pero el problema no creo que se solucione poniendo el Estado dinero para igualar a sus funcionarios públicos con los de comunidades autónomas ricas o con gobernantes despilfarradores, como ha ocurrido en Cataluña, porque dentro de unos años si es necesario el voto de estos colectivos, de nuevo se jugará con ellos y se les subirá el sueldo a cambio de la paz social o simplemente de su codiciado voto y llegarán de nuevo las desigualdades económicas.

Pero las diferencias en cuanto a emolumentos entre funcionarios del mismo nivel y con idénticas tareas laborales no solo se producen entre unas comunidades autónomas y otras, sino entre distintas administraciones dentro de una misma región o de una misma ciudad.

En Salamanca, por ejemplo, los funcionarios del Estado son los que tienen los sueldos más bajos, seguidos por los que dependen de la Junta de Castilla y León, los de la Diputación y, por último, los del Ayuntamiento.

