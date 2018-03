Visibilidad femenina

El Día Internacional de la Mujer, que se celebra esta semana, siempre me trae al recuerdo a nuestra Carmen Martín Gaite, que tanto visibilizó a las mujeres en sus obras, aunque a veces fuese entre visillos. Carmen tuvo más suerte que Matilde Cherner, que tuvo que escribir y publicar en su tiempo a escondidas con el seudónimo masculino de Rafael Luna; sufrió lo suyo, por eso describe tan bien la miseria y el sufrimiento femenino en su novela "María Magdalena", en parte ambientada en el barrio universitario y en el tiempo en el que aparecían por el Estudio las primeras universitarias. Mujeres invisibles aquellas universitarias que tendrán su recuerdo en los medallones vacíos de la Plaza Mayor y otros espacios de la ciudad. Detrás de esta iniciativa están mujeres de asociaciones de artistas e instituciones, incluido el Centro de Estudios de la Mujer. Habrá que escuchar a las desarrolladoras de la iniciativa, María Ortega, Pepa Badiola, Amalia Campos e Inmaculada Sánchez Barrios. Todas mujeres, como mujeres son las recordadas y las encargadas de su recuerdo. Entre las primeras, quizá sean las más conocidas María Dolores Gómez Molleda, María de Maeztu o Lucía de Medrano, del resto, lo siento, sé poco o nada, pero me gustará saber. También, conocer quién fue Petra de Prada, María Tapia Vicente, Concepción Zuasti€Y me gustará, así mismo, ver la visión artística que de ellas tienen desde Puerto Collado o Alberta Farner y María Angulo a Concha Sáez o Salud Parada. El telón de esta iniciativa se levanta esta semana, la víspera del Día Internacional de la Mujer, si bien, hace unos días tuvimos un avance en el Liceo con la conferencia de Josefina Cuesta y Mari Luz Prado-Herrera dedicada a esas primeras universitarias. Que esas mujeres universitarias olvidadas conquisten la Plaza Mayor es una metáfora de estos tiempos que corren. En el medallero de la Plaza Mayor hay, contadas, cinco mujeres: Isabel I, Isabel II, Juana, Sofía y Teresa de Jesús. Cuatro reinas y una monja. Supongo que no pasará nada si Beatriz Galindo, La Latina, o Lucía de Medrano ocuparan algún medallón.

