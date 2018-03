No es solo nuestro

Qué torpeza. Qué magnífica ocasión (perdida) para callarse. Al parecer, Mariano Rajoy tiene la intención de declarar 2019 ´año del español´. Ya saben ustedes qué significa esto: Rajoy tiene la intención de no hacer nada por el español (excepto, quizá, dejar de decir en público ´el Senao´, ´los diputaos´, ´el episcopao´, etc.). Nada, insisto. Y es cosa rara, porque el actual presidente es un hombre de acción, alguien que no para, uno de esos trabajólicos (voz chilena, y no es casual) que aturden con su infatigable actividad.

A Rajoy le ayudará a no hacer nada otro hombre atareado: ser ministro de Educación, de Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, debe de agotar. Quizá por esa razón Méndez de Vigo no ha detallado qué hará de especial con el español el próximo año. Ni una pista. Bueno, miento. Al Méndez se le ha ocurrido una idea fantástica, que, además, no ofende a Montoro porque no cuesta un chavo: integrar el español en la ´Marca España´. Tampoco es accidental lo de ´chavo´, voz popular en el Caribe (y Andalucía).

