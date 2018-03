Humor contra la mezquindad

No hay nada que más soliviante a los mezquinos independentistas catalanes que el humor. Que nos tomemos a pitorreo sus delirios. Que hagamos chistes con la desviación ocular de Junqueras, el pelo de Puigdemont, el paso por la máquina de lavado suiza de Anna Gabriel o la placentera estancia en la cárcel de los ´Jordis´. Pero aún les fastidia más que se haga humor inteligente y mordaz como el que lidera Albert Boadella y su región de Tabarnia. Les saca de quicio. Pierden los papeles. Pero la clave no sólo está en la socarronería de esta historia. El problema que tienen es que ven a miles de personas secundando esta especie de revolución. Catalanes que se sienten españoles y que, desde el episodio de la declaración unilateral de independencia, han perdido cualquier tipo de miedo. Saldrán a la calle una y mil veces a demostrar que, al menos, son la mitad.

Por desgracia ese humor que impera en la lucha contra el yugo secesionista también está presente, aunque de una manera más chabacana, en las actitudes de los responsables del desgobierno catalán. Si alguien pensaba que las cosas iban a cambiar después del 155 y las elecciones, se equivocaban. La tozudez no tiene límites. Chistoso es que el prófugo Puigdemont juegue a que quiero ser presidente, luego no, más tarde cambio de opinión y al día siguiente me arrepiento. Es mejor no dedicarle más tiempo a un bufón que desea seguir acaparando el espacio que la España seria le tiene que negar definitivamente.

Más dantesco aún es que el candidato suplente de la antigua "corrupvergencia" sea un vulgar preso. Jordi Sánchez, junto con su tocayo Cruixart, alentó a las masas subido en un coche de la Guardia Civil. Recordemos aquella vergonzosa imagen. Quieren aupar a la presidencia de la Generalitat a un delincuente que atentó contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Ver para creer.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más