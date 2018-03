El presupuesto marca estilo

Alfonso Fernández Mañueco calificó con un cero el trabajo de los concejales de Ganemos en su reciente aparición en un Foro Gaceta y dio la sensación de que se quedaba con ganas de bajarles la nota. No es de extrañar, a tenor de la insidiosa aportación de los representantes de la marca de Podemos en Salamanca a lo largo de los tres últimos años. En lo que llevamos de legislatura no han hecho sino embarrar la arena de la política municipal, en un intento de devolver al Consistorio a los tiempos oscuros de la Segunda República, con un posicionamiento radical que creíamos superado tras la transición y la llegada de la democracia, como el propio alcalde se encargó de recordar en su discurso en el Casino.

La última astracanada de los ganemitas ha sido amenazar con llevar a los tribunales el presupuesto del Ayuntamiento para 2018, no se sabe si por algún motivo concreto o tan solo por su tradicional predisposición a judicializar la vida municipal. Parece como que los ediles de la marca blanca de Podemos hubieran decidido trasvasar los fondos que reciben del Ayuntamiento para defender los intereses de los salmantinos a los bolsillos de sus abogados, algunos de ellos muy cercanos a la formación. Lo que no ganan en las urnas y en las votaciones de los plenos pretenden conseguirlo en los juzgados, donde se están mereciendo ya una sede permanente con calefacción y catering.

El grupo municipal del PSOE también rechaza el proyecto económico de Fernández Mañueco para el año en curso, pero al menos su voto en contra se mantiene en los márgenes de la leal contienda política. Los socialistas vienen ejerciendo una oposición dura, a veces agresiva y no siempre motivada, pero han sabido conjugar sus ataques con un elevado número de propuestas en positivo, muchas de ellas irrealizables y otras pocas con verdadero sentido de la responsabilidad y en defensa de los intereses de los salmantinos.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más