Trillar con burros

Hace unos años los nacionalistas catalanes quisieron hacer del gato el símbolo de Cataluña, porque en inglés es "cat" y porque al mismo Puyol lo comparaban con un gato listo y taimado. Solo prosperó en las matrículas, y entonces se eligió al burro como signo de la catalanidad, porque según ellos es el mejor del mundo; y porque para el escritor Miquel Pairolí, que apoyó la elección, "es un animal trabajador, tozudo, orejudo y que suele recibir bastonazos". Pero además, lo exhibieron para oponerse al toro de Osborne, símbolo de la españolidad.

El burro, ¿por qué no? Un día encontré en la Biblioteca de nuestra Universidad —que gobierna Margarita Becedas con eficacia y brillantez—, "El asno ilustrado", o una "Apología del asno", y por si fuera poco, con un elogio del rebuzno, en endecasílabos, libro ingenioso y divertidísimo. Y hablando de la USAL, recuerdo haber leído al Rector Battaner, antes de serlo, que antaño, cuando aún no había losas, teníamos una curiosa diferencia con la de Alcalá de Henares: aquí se cortaba al ras la hierba del patio para que no entraran los burros, mientras que en la Complutense no se segaba para que todo el mundo viera que no entraban jumentos.

