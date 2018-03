Mártires de la casa

Tuvimos un excelente fin de mes, febrero acabó con nieve, la que nos dejó a su paso la temible "fiera del Este", que llegó, amagó (solo eso) y continuó su camino ya muy debilitada, dejando sitio a la borrasca atlántica "Emma" —le han dado por ponerles nombre, como a los ciclones, y llamarles a poco que vengan con dureza "ciclogénesis explosivas", que acojonan, pero solo eso—, a la lluvia y al viento. Tenemos hoy mucha más nieve y agua que hace cuatro días, aun así no es suficiente. Se necesita más, pero lo nevado y lo llovido hasta ahora, bien nevado y bien llovido está.

A partir de marzo, mes totalmente cuaresmal y semanasantero, comienzan a verse las cosas con optimismo, con el invierno ya en las últimas (le quedan dos semanas y poco más) y los días más largos, la primavera nos aguarda con la paciencia que impone el tiempo. Pues metidos estamos en ambiente cuaresmal hasta la médula, dinámica que no la cambian ni las circunstancias adversas, que son muchas, muy activas y muy influyentes, pero que ni por esas pueden con la fuerza de la tradición (también de la fe, aunque no sea ésta lo que a muchos en este caso mueva) que nos lleva directamente a la Semana Santa, que se oye acercarse, se huele cada vez más cerca y no hay quien la pare aunque haya quienes darían lo que fuese por frenarla en seco... por los siglos de los siglos.

