"¿Hay alguien ahí?"

Los acontecimientos en la nación y el descabellado derrotero nacionalista están poniendo el paisaje tan oscuro como el horizonte "preñado de agua". Son tiempos buenos para el campo y esperemos que también lo sean para nuestros resecos acuíferos. Pero fuera del tiempo, que no del clima, el panorama que se avecina no presagia nada bueno.

Este ojo que observa reflexiona, se preocupa y analiza algunos aspectos que hoy quiere compartir con ustedes. Desde el comienzo de la terrible crisis, allá por el 2008, en esta España querida hemos asistido a una situación de "K.O. Técnico" o en romano paladino, "noqueo" y que se declaró cuando el árbitro (Europa) decidió que un luchador (España) no podía continuar en el combate (económico), pues se encontraba en condiciones inferiores a las de su oponente (economía-financiera del territorio de la UE), aunque no había caído a la lona, es decir intervenido. Los españoles desde ese fatídico 2008 hemos estado noqueados.

Hemos visto pasar por nuestras puertas, además de por las de nuestros vecinos, el cadáver de una situación de la que todos pensábamos que nunca se produciría. Pero la realidad fue muy distinta. Ha sido la primera vez, en la historia reciente, en la que todas clases sociales se han visto noqueadas. Hasta tal punto que, como en el boxeo, no hemos podido reaccionar.

