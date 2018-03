Vivimos malos tiempos. Desde el equilibrio, un lugar cada vez más inaccesible y elitista, no cabe ninguna duda que los vivimos, colectiva e individualmente; de Trump, Putin, Berlusconi o Puigdemont, al último mono que se asoma a "Facebook" para contar lo que a nadie nos importa. Nos vendieron la maravillosa moto de la "sociedad de la información" pero posiblemente estemos en pleno periodo de tinieblas en la era digital.

A poco que nos paremos a observar, comprobaremos que hoy casi todo lo que nos rodea es ruido bajo el mantra de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, lo que nos hace terroristas-suicidas al servicio de la ignorancia que, ahora ya no me cabe ninguna duda, es el objetivo para alcanzar la dictadura perfecta. El epigrama de E.O. Wilson no puede ser más apropiado para describir nuestro crítico momento en la Historia: "We are drowning in information, while starving for wisdom", ahogados en información mientras estamos hambrientos de sabiduría. Y todavía muchísimos, el sistema educativo mismo, menosprecian la sabiduría, como lo demuestra la caída cuando no desaparición de muchos estudios humanísticos. Y quien desee profundizar en este triste hecho puede buscar el artículo de opinión de Nicholas Kristof publicado en 2015 en "The New York Times", "Starving for Wisdom". Houston€ Londres, Madrid, Roma€ tenemos un problemón...

