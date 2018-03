Viernes del Rescatado

El besapiés a Jesús Rescatado avisa de que la Semana Santa está ahí. Llega ahora el pórtico de la Pasión con sus triduos, charlas, pregones y conciertos. Se afinan las cornetas y tensan los tambores. Túnicas y hábitos se llevan al tinte. Se renuevan cirios y velones. Los ensayos de los que cargan los pasos se aceleran y, en fin, que es un lío. Hace tiempo el presidente de las cofradías, hermandades y congregaciones, José Adrián Cornejo, me advirtió de que la Pasión estaba ahí y me pareció un exagerado. Bueno, pues ahora confirmo que está ahí, y va a llegar a velocidad de vértigo.

Miles de personas acuden este viernes a la iglesia de San Pablo a besarle los pies al Rescatado; me consta que son vecinos que llegan de Salamanca y de toda la provincia. Devotos. Fieles. Algo parecido a lo que sucede con el Cristo de los Milagros. Sin embargo, constato que ya no es lo que era, ni lo seguirá siendo. Pero antes de que eso llegue, hoy volveremos a ver esa larga cola delante de la iglesia de San Pablo, ocupando parte de la acera de los Juzgados, como ocurría antes cuando ahí estaba el cuartel de la Guardia Civil. Algún año, la fila llegaba a la Gran Vía. La iglesia que acoge al "Rescatado" estaba incluida en el convento de los Trinitarios Descalzos, parte de cuyos restos eran visibles cuando aún era cuartel y hoy se han integrado en la fachada de los Juzgados. A esta iglesia se traslada la de San Pablo cuyas ruinas conocemos como las de San Polo.

Es casi seguro que la imagen que se venera hoy tenga que ver con la labor de los trinitarios de liberar cautivos, rescatarlos. La propia imagen, se dice, lo fue de manos musulmanas, y hoy, con tantos rescates necesarios, es normal que tenga tantos devotos, como los tiene la Agencia Estatal de Meteorología en Semana Santa, cuando los nazarenos miran al cielo no para pedir agua, sino todo lo contrario: sol.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más