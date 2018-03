Sara la ignorada

Primero lo que es justo, al César lo que es del César. La madrileña Sara Marín ha logrado cinco medallas de oro en las Olimpiadas para personas con síndrome de Down, y ha sido proclamada mejor deportista de este evento. No cabe otra palabra hacia ella que no sea enhorabuena, no hay otros sentimientos que no sean respeto y admiración y, como diría aquél, me llena de orgullo y satisfacción compartir país con esta gran mujer y deportista.

Después de haber reconocido los méritos de esta mujer voy, a lo que me ha llamado la atención. No paro de ver en las redes "suciales" fuertes críticas a los medios de comunicación de este país, por no haberle otorgado su cuota de protagonismo a Sara, por llenar páginas y minutos con Arantxa y su divorcio, el pie de Neymar, o las aventuras y desventuras del ingenioso hidalgo don Puchi de la Rambla, pero ni una referencia a Sara. Y así, a priori, porque todos tenemos nuestro corazoncito, nos sale el pensar lo malos e injustos que son los medios.

No hay nada más español que echarle la culpa a otro. Empezamos desde pequeños con clásicos como el perro se comió los deberes, el jarrón lo rompió mi hermana, o es que el profesor me tiene manía. Y seguimos ahí metidos, estoy pensando en algunos "ni-nis" (he dicho algunos eh) que esperan que les caiga un trabajo del cielo. Oye, si en su día pudo llover café quién sabe.

