"Qué asco de lluvia"

Estos días es fundamental estar documentado sobre la lluvia para tener una conversación más o menos fluida en el ascensor, sobre todo cuando el destino es el quinto y no basta el socorrido "por fin llueve, con la falta que hacía" para salvar el trayecto.

Como el tema de la sequía hace tanto que se agotó de usarlo en exceso, ahora parece que la lluvia pilla con el pie cambiado por lo inusual y quien tiene a mano un agricultor o un ganadero tira de él como si fuera un tesoro. Ahora mismo sientan cátedra.

Para quien no los tenga cerca —lo que en Salamanca es complicado— comparten lo beneficiosa que es esta lluvia para el campo, faltaría más. Luego aportan su sabiduría, fundamental para el que quiera dársela de gran conocedor de la materia y del campo: así, estos días queda fenomenal y no es ni mucho menos un error decir que el agua "ha caído muy bien" y si se quiere ir más allá puede incluso matizarse que ciertamente "vino golpeada, aunque la sed de la tierra permitió que no hiciera ningún daño"... a los cultivos. Lo de los árboles es otro cantar, con destrozos importantes en alcornocales de Valdelosa y Santiz y también en encinas._La nieve y el agua helada se las arreglaron para partir árboles y dar más argumentos al debate sobre la conveniencia de podar "a la extremeña" o "a la salmantina", algo que ahora está tan de moda.

Ahora mismo en el ascensor se acierta si se dice que los agricultores están más que aliviados porque han pasado de estar sin agua el pasado lunes, cuando la Confederación les comunicó las restricciones que habría para regar, a estar más que convencidos de que la campaña se realizará con normalidad, al menos en la cuenca del Tormes.

