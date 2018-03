La equiparación no es la solución

A Mariano Rajoy le encantaría que el Gobierno le igualase el sueldo con el de su homónimo de Cataluña. El presidente de la nación se embolsa 79.000 euros al año, mientras que el presunto golpista, y seguro traidor, Carles Puigdemont se fue a Bruselas cobrando 145.000 eurazos, incluido el plus por conspiración. No tiene ningún sentido que el jefe de un ejecutivo regional gane casi el doble que el responsable de gestionar los destinos del conjunto de España, pero hay quienes mantienen la decencia y la vergüenza a la hora de fijarse el sueldo y hay otros que van a hacer caja a cuenta del ciudadano de la forma más descarada.

Rajoy no está bien pagado. El presidente de una ´empresa´ que maneja 280.000 millones de euros de presupuesto anual debe cobrar algo más. Y Puigdemont está sobrefinanciado, porque un payaso, sin haber pasado por el Circo del Sol, no tiene cualificación para cobrar semejante cantidad.

Lo mismo vale para los policías nacionales y guardias civiles. Me parece un disparate poner como referencia el sueldo de los mossos de escuadra para fijar su salario. Los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado deberían cobrar bastante más que los catalanes, no solo por pertenecer a un cuerpo superior en ámbito geográfico y responsabilidad, sino porque han demostrado su eficacia en la defensa de la Constitución, de la democracia y de la unidad de España. No puede ser que un servidor del orden reciba la misma recompensa que un funcionario envilecido por la propaganda antiespañola y empeñado en proteger a los secesionistas. Ayer mismo se supo que los mossos están cambiando los cuadrantes de descansos para que unos cuantos voluntarios ejerzan ilegalmente de guardaespaldas del fugado Puigdemont. Qué vergüenza.

Pero, a lo que vamos. Que los guardias y los policías españoles deben cobrar un sueldo digno, acorde con la preparación y el esfuerzo que se les exige. Pero esa retribución no puede depender nunca de lo que a algunos se les ocurra pagar a sus colegas en otras autonomías. Porque hoy equiparamos a los nacionales con los mossos y mañana nos sale el Gobierno de Navarra con el doble de salario para los policías forales (que pueden hacerlo, porque los navarros, como los vascos, están sobrefinanciados) y volvemos al agravio.

Esto de igual trabajo, igual salario, nunca será una norma aceptable en este nuestro amado Estado de las Autonomías.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más