Lo ha dicho Araceli Mangas

Para que no me acusen de derrotista sin más, hoy me refugio en el medido artículo que ayer publicó en el diario "El Mundo" la catedrática de Derecho Internacional, Araceli Mangas, otro cerebro que se nos fue. Una sucinta pero profunda reflexión para recordar y ensalzar el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca.

La profesora y académica salmantina, hoy en Madrid, hacía en su tribuna del diario madrileño un recorrido, no sin un legítimo orgullo de propiedad y pertenencia, por la historia y circunstancias del alma mater salmantina, aplicando esa historia a nuestros días, en los que por desgracia todo, empezando por la Historia -nuestro primer bien "material" en la vida- , parece haberse evaporado€ Y tan bajo hemos caído que lo obvio hoy se vuelve altamente intelectual, como cuando las señora Mangas escribe remontándose varios siglos atrás que "las universidades eran parte del proyecto de país del que carecen hoy todos los partidos políticos y que nos deja tan huérfanos de Estado y nación a los españoles de nuestros días". Habla de la grandeza de la Escuela de Salamanca, de la atracción que era para "inteligencias jóvenes y curiosas de todo el mundo".

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más