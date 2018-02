En un lugar llamado España

Los que ya no son tan jóvenes se acordarán de Los Chiripitifláuticos, aquella tribu urbana que la tele en blanco y negro de la segunda mitad de los años sesenta nos metía en casa para divertir a los niños. La componían Locomotoro, el Capitán Tan, Valentina, el Tío Aquiles y los hermanos Malasombra. Entre todos formaban un equipillo encantador, cada uno tenía su papel y lo bordaban conjuntándolo muy al gusto de la chiquillería que se lo pasaba bomba con aquella buena gente. Hoy miras el panorama nacional y ves chiripitifleúticos por todas partes, son los dueños y señores de la escena por la que se mueven a su antojo. Pero la diferencia de aquellos con estos es que aquellos eran una troupe que actuaba en serio y estos son una zarabanda sin ninguna gracia, que con gustarse a sí mismos tienen bastante y no aspiran a otra cosa.

Los chiripitiflaúticos de ahora también tienen su papel, no está escrito para divertir ni siquiera para ser leído, pero en sus manos tienen el devenir cotidiano que un día en bandeja se lo pusimos y desde entonces hacen y deshacen lo que quieren, eso sí, cuidando mucho lo suyo que es lo único que de verdad les importa. Viven de eso y no tienen otra cosa.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más