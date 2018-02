Tanto hablar de la manipulación de los medios de comunicación tradicionales y resulta que escribe Alberto Garzón en su twitter: "Condenado a tres años de cárcel un rapero por hacer canciones". No, Alberto. Maticemos antes de que tu millón de seguidores te digan guay del Paraguay. No se condena a nadie por hacer canciones, sino por pregonar cosas tan vomitivas y repelentes como: "Un pistoletazo en la frente está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre algún Grapo" (versos de la joya de su repertorio titulada "Deberían tener miedo"). O como esta: "A ver si ETA pone una bomba y explota, para todos aquellos que tienen miedo cuando arrancan su coche, que sepan que cuando revienten brindaremos con champán" (versos del rap titulado "España 0, Goma 2").

"Rapear no es delito" escribía en las redes sociales también la alcaldesa Ada Colau. De acuerdo, Ada. Pero si te refieres a la condena en todas las instancias al rapero Valtònic, habrá que precisar que no se le condena porque nadie considere que rapear sea un delito sino por lanzar mensajes tan violentos e intolerables como: "ETA estuvo genial, a la mierda la palabra, viva el amonal" o "Kale Borroka en el Ministerio de Educación. Esto es amor: Goma 2 y Kaláshnikov" (versos de su éxito "Marca España").

