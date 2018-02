Carta a una alcaldesa maleducada

Usted, doña Ada Colau, es simplemente una maleducada. Indigna representante de todos los catalanes como alcaldesa. Ni republicana ni nada que se le parezca. El domingo, cuando no fue a la recepción del Congreso Mundial de Telefonía Móvil, no le hizo un feo al Rey. El desprecio fue para los barceloneses. Por cierto, la cena no se la perdió, ni usted ni su colega, Roger Torrent, que por desgracia es el presidente del nuevo Parlamento de Cataluña.

¿Alguien puede pensar que al Rey le importa que usted vaya no o no a la recepción de Mobile World Congress? Don Felipe ni siquiera se percató de su ausencia, porque al acto que usted pretendió boicotear como guiño cómplice a sus amigos los independentistas, había personas mucho más relevantes e importantes que una alcaldesa mentecata, que con su extraordinaria ignorancia ha dejado a la ciudad de Barcelona a la que representa a la altura del betún ante el mundo entero.

Sí, le diré que está jugando con el pan y el trabajo de mucha gente que encuentra empleo estos días en el congreso, más de la que usted, que quiere jugar al anticapitalismo, se podría imaginar.

Debería haber aprendido ya que ha dejado de ser representante del movimiento "okupa" al que le debe el puesto que hoy ostenta —todo su bagaje profesional— para convertirse en la alcaldesa de todos, le guste o no.

A partir del momento que fue elegida, por cierto con el respaldo del PSOE, se convirtió en alcaldesa de todos, de los que le dieron su voto y de los que no la votaron pero la sufren en silencio con mucho respeto, eso sí, mucho más que el que demuestra por ellos.



Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más