La revolución de los pensionistas

Mi abuela, que sobrepasa las 90 primaveras —muy bien llevadas por cierto—, está totalmente desengañada de los políticos. La comprendo perfectamente. "Todos son unos, olivos y aceitunos", asegura con frecuencia. Pero cuando hace unas semanas recibió una carta del Ministerio de Hacienda, su frustración se multiplicó. "No les da vergüenza. Un mísero euro que sube la pensión de viudedad. Se gastan más en mandar la carta que lo que me van a subir", aseguró con rabia. Porque así es. El señor Rajoy tiene la desvergüenza de repetir hasta la saciedad que las pensiones han subido. Un mísero y puñetero euro. Un rácano 0,25%. Ante esta tomadura de pelo, es normal que miles de pensionistas ocuparan las calles la pasada semana. Todo un ejemplo. Incluso los palmeros de don Mariano han tenido que quitarse el sombrero ante nuestros mayores y su paso al frente. Porque con las personas que vivieron una hambrienta posguerra, una dictadura y varias crisis económicas, no se juega. En este país en los últimos años se ha exprimido al máximo a los españolitos, pero hacerlo con los pensionistas es cruzar una peligrosa línea roja. Es como abandonarlos a su suerte. Darles un soplamocos.

Que la calle, habitualmente territorio de los jóvenes, fuera tomada por los que peinan canas ha sorprendido a propios y extraños. ¿Qué tienen que perder? Absolutamente nada. Por eso con valentía y con civismo se plantaron ante el Congreso para sacar los colores a nuestra clase política. A todos. Los que presumen de la subida del 0,25% y los que proponen soluciones mágicas e irreales para que el incremento sea digno. Una vez más la torpeza del presidente del Gobierno es manifiesta. Después del varapalo que ha sufrido en Cataluña, se permite el lujo de poner en pie de guerra a su electorado más fiel. Un haraquiri en toda regla. Esta pasada semana lo apuntaban con mucho acierto los editoriales de "El Mundo" y "ABC". Aunque solo sea por un mero cálculo político y electoral, el PP no puede soliviantar a este colectivo

No voy a ser el que diga que la decisión de revalorizar las pensiones con respecto a la inflación es fácil. Las cuentas no salen porque el número de pensionistas sube al mismo ritmo que disminuye la hucha de la Seguridad Social. Pero a un anciano que difícilmente puede pagar la luz, el gas, el agua, la comida y la ropa, no se le puede andar con matemáticas. En los años de la crisis, la congelación de las pensiones tenía un pase. Además, los precios no se incrementaron con fuerza e incluso bajaron. Pero en un momento como el actual con los servicios básicos subiendo y con la recesión superada, no pueden andar con pamplinas. No hay que olvidar que Rajoy ha sido esclavo de sus palabras. Él es el que ha puesto la miel en los labios de mucha gente al vender a bombo y platillo la recuperación. Ha generado una ilusión que se ha tornado como falsa. Tenía que haber cerrado el pico.

