Ya se ven venir y algunas ya están en la calle. Cuánta razón tiene el dicho: "La procesión va por dentro". Ya sé que me meto en una charca, pero ese no es el problema, el problema es que quienes tienen que mojarse miran desde la orilla. Mucho me temo, y me duele en el alma, que cómo no cambie el itinerario procesional interior de muchos de los que teóricamente se implican en la Semana Santa esta puede acabar, a nivel de procesiones, como el rosario de la aurora. Más de uno se está ya frotando las manos.

Si queremos que nuestra Semana Santa vaya más allá de lo turístico y folclórico hemos de profundizar en el contenido primero y luego preocuparnos del envase. En esta Salamanca nuestra, que no Sevilla, en esta Salamanca castellana que no andaluza, y a mucha honra y honor, hemos de cuidar lo que realmente da sentido a lo que celebramos y no olvidar los orígenes. No hemos de quedarnos enquistados en la noche de los tiempos, pero tampoco hemos de vender lo que marca la diferencia en favor de modas o apetencias puntuales.

Apelo en primer lugar al sentido común y al mismo tiempo a la fe. En la mili de antaño y al soldado de siempre el valor se le supone. La pregunta es: ¿al cofrade de hoy la fe se le supone o no es necesario creer para procesionar? Esa fe que se supone implica, sí o sí, un compromiso. No podemos presumir sin asumir, el postureo no tiene cabida para Dios.

