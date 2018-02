Gracias, Venancio

El día que yo conocí a Venancio Blanco, él estaba enfadado con su Cristo. Llevamos varios días sin hablarnos –me dijo, mientras me invitaba a pasar a su taller, con esa cercanía y sonrisa abierta con las que siempre recibía a los que le visitaban. Yo miré la imagen de reojo, algo intimidada, mientras veía cómo aquel Cristo de Venancio, tendido a poco más de un palmo del suelo, se desperezaba de la madera y cogía aire para volver a la vida, con una delicadeza tan lenta, que sobrecogía. Sobre su vientre el escultor había abandonado un terrón de lija gastada. A su alrededor torneras con figuras chorreando ceras carmesíes sobre sus esqueletos de alambre. A su alrededor, una zarabanda en bronce de toros y toreros, quijotes y sanchos, nazarenos, santos y Teresas€ en ese increíble y difícil equilibrio armónico lleno de modernidad que únicamente puede llevar a pensar un nombre: Venancio Blanco.

Regreso hoy a la memoria de aquel día con emoción y gratitud infinita. Yo ya estoy en "tiempo de descuento" y Dios me espera –me dijo muchas veces con sonrisa picarona y los ojos bendecidos por la vida y por la fe. Era una fría y soleada mañana de enero y Venancio –por mediación de Alberto Estella– me abría las puertas de su casa y de su corazón para regalarme su amistad y las ilustraciones de mi pregón de la Semana Santa de Salamanca 2016. Yo había decidido que en el teatro Liceo me acompañara el Resucitado, porque Él venía a significarse como victoria sobre todas las cruces y sombras de la Pasión.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más