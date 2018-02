Una de callos

Los mejores callos del mundo han resultado ser los de Gonzalo Sendín y su Mesón de Gonzalo, haciendo bueno aquello de que con frecuencia lo mejor lo tenemos al lado y no nos damos cuenta. Lo celebro porque, además, soy muy de callos, especialmente de mojar el pan en su plato. Tengo recuerdos memorables de los callos de Víctor Salvador en su Chez Víctor o de los madrileños de Casa Alberto en el Barrio de las Letras, por ejemplo. Hay más porque, como digo, soy de callos y en Salamanca los he comido espléndidos en algunas célebres casas de comidas, hechos por notables cocineros o por modestas mujeres en los fuegos de un bar, y también los de Gonzalo, que cumplen de sobra los cánones de sobresalientes cum laude. Un guiso, por lo demás, con mucha historia y literatura detrás. Están en el "Guzmán de Alfarache", de Mateo Alemán, en el recetario universitario de nuestro Hernández de Maceras, en documentos oficiales de Isabel II, en los libros de la Pardo Bazán y la novela negra de Vázquez Montalbán, para empezar. Campins Chaler dio la vuelta a España en ochenta recetas de callos y María Mestayer de Echagüe, Marquesa de Parebere, a pesar de sus títulos y arte gastronómico, se chupaba los dedos con ellos en la mesa de más alcurnia al margen de protocolos. "Los callos, según Enrique Sepúlveda, tienen prosapia, efemérides arqueológicas y tendencias igualitarias, y figuran en el repertorio de todas las fondas de lujo y el catálogo de todas las tabernas", lo que explica, añado, que tanta fama tuviesen los del Lhardy, restaurante de postín madrileño, o los de la taberna de Antonio, inmortalizada por Antonio Díaz-Cañabate. De unos y otros debió de dar buena cuenta en sus tiempos Ramón Gómez de la Serna, que dijo de ellos que era un plato sucio, como preparado por callistas y pedicuros. De un tiempo acá los callos de lata han ocupado las barras de los bares, alejando de estos el olor que delataba que la cocinera los estaba cociendo para después guisarlos con ese punto de picante imprescindible que exigen y tienen los de Gonzalo, al que no queda sino felicitar y llegado el caso de pedir en su casa unos callos, hacerles a esto una reverencia justa y solemne, antes de hincarles el tenemos y secarlos con el mejor pan.

