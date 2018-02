Incendios en febrero

Obviamente, en febrero no suele haber incendios forestales. Pero debería ser el mes en el que también se iniciaran de oficio las labores de desbroce de montes y bosques para prevenir los fuegos de la temporada estival, es decir, para poner remedio antes de que sea tarde. Laboreos que no se llevan a cabo, ganados que ya no ramonean los arbustos ni pacen el monte bajo, cortafuegos que hace años que no se repasan, y otras muchas dejadeces hacen posible que durante el verano la naturaleza se convierta en una tea potencial. Luego vienen los lamentos, las pérdidas económicas y, lo que es peor, la pérdida de vidas humanas, por no mencionar la desaparición de especies vegetales y animales, los suelos esquilmados o las cenizas que acaban atascando veneros y manantiales. Parece que hay una especie de sentido fatalista que nos lleva a pensar que así ha sido siempre, que desde hace decenas de años los bosques arden y que las autoridades hacen lo que pueden para combatir esa lacra contratando cuadrillas, instalando mecanismos de observación y detección, improvisando helipuertos en las proximidades boscosas, etc. "O monte ten que arder", es ya un tópico que por desgracia se repite en Galicia año tras año.

Esto de quemar los montes viene de antiguo. Ya en el Siglo de Oro Lope de Vega compuso una comedia titulada "Del monte sale quien el monte quema" (1627), posiblemente inspirada en un refrán recogido por Gonzalo Correas bien conocido en la época. Como en otros muchos refranes, la lección didáctica y moral se desprende por sí misma. Y como no pocas veces la literatura nos enseña, el componente de venganza, despecho, o la simple sed de mal, subyace a estas decisiones en las que tanto está en juego.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más