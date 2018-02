Entre el arte y la payasada

Faltaba en este circo en que se ha convertido la política española una polémica sobre la esencia del arte, la censura y la libertad de expresión. Esa ausencia ha sido subsanada y ahora ya tenemos el espectáculo completo con la desinteresada (es un decir) aportación de Santiago Sierra y su ´performance´ compuesta por las fotos de 24 afamados delincuentes, titulada "Políticos presos", expuesta, retirada y luego añorada en los salones de Arco 2018.

La payasada, rayana con lo criminal, del presunto artista ha colocado a la intelectualidad del país ante un agrio debate entre quienes defienden que el montaje es arte y quienes lo consideran basura.

Ya habrán deducido por la adjetivación del párrafo anterior que este artículo no va a defender la primera tesis, aunque, antes de tomar partido, como paso previo habría que responder a una primera pregunta trascendental: ¿tiene algún límite el arte o todo vale en nombre de la belleza?

Desde mi humilde punto de vista, no hay duda de que existen límites para el artista cuando se enfrenta al fenómeno de la creación. Grabar una hora y media de vídeo de evacuaciones desde el inodoro no es cine sino una guarrada, aunque películas hay en los que se ha abundado en la coprofagia como expresión de hartazgo social; una representación sobre un escenario donde se cometen crímenes reales es un gravísimo delito y no teatro, aunque los muertos sean los más odiados por el público; un martillazo en una escultura de Miguel Ángel es una mutilación y no una expresión gozosa de la rebeldía del pueblo ante la escultura clásica; y la restauración del Ecce Homo de Borja, como la del San Miguel de Peñaranda, no son arte sino un atentado contra el arte, eso sí, con la mejor de las intenciones.

