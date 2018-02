Suelo ir a Molinillo con cierta frecuencia. Ahora, debido al mal tiempo y algunas otras circunstancias, he retrasado más en pasarme por allí. El cielo claro del pasado domingo y el sol brillante hacían llevaderas las bajas temperaturas. Antes que la carretera comience a descender por curvas sucesivas en el empalme con Los Llanos, veo un cartel que pide precaución por una Montería, que tiene lugar en la Corona, monte que delimitan y acotan dos arroyos uno por el norte y otro por el sur, y por el oeste el río Sangusín, la entrada por el Canalizo, por donde cruza la carretera. Para los vecinos de mi pueblo es mediodía, cuando el sol está en vertical sobre este monte. En el tozal debió haber, en algún momento de la prehistoria, asentamientos de población. Entrar en la espesura siempre es una tarea difícil, casi imposible, porque faltan veredas y trochas. Los perros son imprescindibles para el cazador. Juan Lobón empedernido cazador furtivo decía que el perro hace al cazador. Él tenía un cariño especial a su perra Centella a la que tuvo que asfixiar para que no lo descubrieran los "hombres del monte", así se refería a los maquis, y añadía: "Si no mato a la perra, aquéllos me matan a mí, porque hubieran terminado por verme". Se oyen disparos señal de que los perros han levantado pieza, no hay cosa que atemorice más que los ladridos de la jauría.

