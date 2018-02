Un torpe suelto por Arco

El presidente de Ifema consumó ayer el ridículo pidiendo perdón por haber censurado en Arco la bazofia, y expresión de mal gusto llamada "Presos políticos", del gracias a él famosísimo Santiago Sierra.

No le quedaba otra porque la reacción contraria a la retirada ha sido casi mayoritaria y las consecuencias nefastas de su decisión caen como piezas de dominó. El colmo fue que los Reyes se vieron obligados a inaugurar una edición que pasará a la historia como la primera de 37 en la que una obra no llegó a exponerse. Con lo provocadora que es cada año esta feria, con obras tan atrevidas que el visitante llega a sentirse timado, y es tocar el tema catalán para que el presidente de Ifema se ponga nervioso y de lugar a todo un esperpento.

Gracias a él, Santiago Sierra, que según su propia galerista tiene una obra de muy difícil venta —no sorprende — ha conseguido esta vez colocarla por 96.000 euros. Por supuesto, el comprador, que ha sido Tatxo Benet (socio de Roures de Mediapro) no la quiere para decorar el salón de su casa sino para impulsar la leyenda de los "presos políticos": será el museo de Lérida, donde estaba el Tesoro de Sijena, el que expondrá "Presos Políticos" y la peregrinación para adorar las fotos pixeladas de Junqueras, Cuixart o Jordi Sánchez está más que garantizada.

Hasta aquí, la censura ha conseguido enriquecer al artista, dar alas a los radicales catalanes, empeorar la imagen de España en el exterior —ahora país de censura —y saber que la alcaldesa de Madrid aprovecha la mínima para aliarse con la causa catalana, porque como protesta, no planta a la feria sino a los Reyes.

