Un sabor agridulce

Los últimos días han sido pródigos en noticias todas ellas importantes y de muy diversa índole. La más importante, aunque en cierto modo esperada, ha sido el nombramiento de Luis de Guindos para el Banco Central Europeo. Y ello a pesar de algunos partidos políticos a los que les parecía rechinar el hecho de que fuera elegido alguien que no pertenecía a sus filas. Es el cainismo español, tan frecuente, y que nos lleva a despellejarnos de vez en cuanto. ¿Aprenderemos de una vez lo que es la solidaridad?.

Pero no son pocas las nubes que siguen apareciendo en nuestro horizonte. El tema catalán puede inspirar perplejidad, incomprensión, agresividad, tristeza o un infinito cansancio. Aunque hemos de reconocer que también nos ha asombrado la transformación de Anna. La aguerrida luchadora anticapitalista, la que defendía que los niños fueran educados por la tribu, la de estética casi insultante por lo inadecuada... resulta que escondía un alma burguesa que ha propiciado su cambio más absoluto. Vamos, que está irreconocible y de las bravatas del pasado... !pelillos a la mar!. Bochorno da el ver cómo tantos políticos de tres al cuarto engañan a aquellos fáciles de embaucar con un descaro que no se si da pena o risa.

