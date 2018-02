Se ha escrito un crimen

En la Universidad de Salamanca se ha matado mucho y aún hoy se sigue asesinando. Las Cortes de Castilla y León acaban de concederle su Medalla de Oro, pero también podrían concedérsela la asociación de periodistas y reporteros de sucesos o el colegio oficial de criminólogos, ciencia, por cierto, que se imparte en Salamanca. La Universidad de Salamanca, como escenario de crímenes no tiene precio. Hoy es "Asesinato en la Universidad", la que se rueda, pero no hace mucho hablábamos del nuevo "Manuscrito" de Luis García Jambrina, autor de una serie de novelas ambientadas en el Estudio que protagoniza Fernando de Rojas, donde cada título encierra una morgue. También Margarita Torres mató lo suyo en aquella novela "La cátedra de la calavera", ambientada en la Universidad salmantina. Y en 2001 también se rodó en Salamanca "Tuno negro", un thriller cuya trama giraba alrededor de un misterioso tuno que ajusticiaba al peor alumno de cada clase, y le juro que es cierto. Protagonizaron aquella película Silke, Jorge Sanz. Fele Martínez, Maribel Verdú o Eusebio Poncela, o sea, un reparto interesante, pero la película mataba de aburrimiento. Se entiende, pues, que Javier Sánchez Zapatero y Alex Martín Escribá creasen un congreso en Salamanca de cine y novela negra para tratar del asunto en el ámbito universitario. Quizá sea oportuno recordar que una calle tan universitaria como la del Silencio, a espaldas de Anayita, se llamó siglos atrás Asesinos, y que en la trasera de las Escuelas Menores se encontraba Desafiadero, una calle donde los estudiantes cruzaban armas a la menor, algo que ya se sugiere en La Tía Fingida, de Miguel de Cervantes, y queda muy claro en El Estudiante de Salamanca, de Espronceda, aquel que "hasta en sus crímenes mismos, en su impiedad y altiveza, pone su sello de grandeza, don Félix de Montemar", cuya espada goteaba sangre. Así pues, "Asesinato en la Universidad", cuyo rodaje ha comenzado con Leonor Watling, Daniel Grao y Patrick Criado, hace justicia a ese pasado criminal del Estudio, con esos rincones que inspiran envenenamientos, degüellos, linchamientos, acuchillamientos, golpes mortales, alguna oportuna asfixia o el ahogamiento en un pozo, procurando no dejar huella, incluido el propio cadáver, enterrándolo en una desconocida cripta en el subsuelo del templo del conocimiento. En fin, qué fácil es escribir un crimen en la Universidad y quién sabe si escarbando en el subsuelo del "Bartolo" no aparecerá un muerto por arma blanca, pongamos que de una estocada, o en cualquier otro edificio universitario. Cuántos desgraciados no terminarían sus días en el Hospital del Estudio tras un incidente criminal.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más