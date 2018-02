Aquella abuela que no tuve

Pasado mañana, 25 de febrero, mi madre habría cumplido 100 años. Había nacido en Losar de la Vera, un pueblo cacereño, cuando mi abuelo Zacarías Almohalla llevaba su ganado trashumante desde sus tierras de Ávila a los pastos cálidos de Extremadura, y por casualidad mi madre nació allí. Era la segunda hija del matrimonio que había contraído con Felisa Mayoral Serrano, mi abuela, a la que nunca conocí y a la que siempre añoré. Sólo había una fotografía suya enmarcada en casa por la que sentía devoción mi madre, pues era el único recuerdo que le quedó de ella.

Y es que mi madre no conoció a la suya porque a los pocos meses de haber nacido contrajo la famosa gripe de 1918, que se llevó por delante a miles de españoles, entre ellos a mi abuela. Era una mujer que tenía fama de muy guapa en la sierra de Ávila y a fe que era verdad a tenor de la foto que tantas veces he contemplado. Ojos verdes, cara redonda, mirada limpia y honda, llena de nostalgia. Mi madre siempre llevó esa herida en su alma y nunca dejó de añorarla. A ello le atribuyo la tristeza y su tendencia a la melancolía, que nunca la abandonó. No tuvo madre, mejor dicho no la conoció, que viene a ser lo mismo.

