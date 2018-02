Regenerar la política

Tomando el martes un vino en ese santuario de la hostelería salmantina que es "La Posada" -larga vida al alterne y a los callos-, como siempre la política salió a relucir, y alguien en el grupo, a propósito de la "captación" que, con mayor o menor disimulo, pretende hacer Ciudadanos de militantes del PP disconformes con su propio partido, dio en el clavo: lo que hay que hacer -dijo- es buscar personas verdaderamente válidas fuera del ámbito de los partidos, ¡esa sería la verdadera regeneración! Su teoría, por obvia, no es menos importante, ya que si estás criticando la acción y la moral de determinando partido, en este caso del PP, no puedes pretender "contaminar" tu "nuevo" partido y tu "nuevo" programa con quienes son miembros de una maquinaria que califican una y otra vez de obsoleta y cosas peores. No nos pasemos de hacer brindis al sol, algo muy habitual en la formación de Albert Rivera que, por otra parte, se ha nutrido tradicionalmente de muchos rebotados del PP a los que han acogido con entusiasmo ante la falta de equipo para cerrar listas electorales.

