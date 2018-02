Los españoles somos diferentes

Decimos que somos europeos y que vivimos en una democracia homologada, pero los españoles, a ratos, parecemos una raza aparte. Somos diferentes, para lo bueno y para lo malo. Por poner un ejemplo de lo malo: no hay ningún país en Europa, y seguramente en el mundo, donde los ciudadanos de una determinada región no puedan escolarizar a sus hijos en el idioma oficial de la nación. Y no hay ningún otro país donde el Tribunal Constitucional tenga los santos argumentos de declarar ilegal que el Gobierno del Estado arbitre una fórmula para que se cumpla la Constitución y los padres ´perseguidos´ puedan escolarizar a sus hijos en el lenguaje de la patria.

Esto solo ocurre en España, donde el Gobierno no encuentra resquicios para hacer que se cumpla Constitución y donde la persecución del español no solo se conoce, sino que parece contar con el respaldo de las altas instituciones judiciales.

Singularidades como esta nos llevan a concluir que debe de ser muy aburrido habitar en otras latitudes donde la vida transcurre en medio de la normalidad y el sentido común.

Aquí no. Aquí convertimos el idioma de todos en el hazmerreír de los enemigos de la patria y además permitimos que conviertan en héroes a sus queridos delincuentes golpistas. No solo les financiamos el golpe de Estado, como ha quedado demostrado en el caso de Puigdemont y compañía que utilizaron dineros del FLA transferidos por el ministro Montoro, para preparar el referéndum ilegal del 1 de octubre, sino que les dejamos la puerta abierta a refugiarse en el extranjero para seguir conspirando contra España desde Bruselas o desde Suiza.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más