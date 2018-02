El carburo de la castañera

"Ciudad Rodrigo, Ciudad heroica,/ Ciudad Rodrigo noble y leal,/ de día brillas por tu divisa/ pero de noche ya no es igual/ porque las luces de tus farolas/ son tan escasas de intensidad/ que cualquier puesto de castañera/ con su carburo alumbra más", denunciaba en vísperas del Carnaval del año 1951 la copla de la murga Ecos del Águeda la escasa iluminación de las calles de Miróbriga y con el tiempo, el paso de los años es lo que tiene, la ciudad fue ganando en el alumbrado público, tanto que la nueva iluminación instalada a finales del siglo XX fue objeto de toda clase de elogios no solo por la adecuada distribución de las artísticas farolas sino sobre todo por el acertado tono de luz elegido que resaltaba la dorada tonalidad de las viejas piedras mirobrigenses. Todos contentos.

Todos contentos hasta que ahora llegó un concejal del tripartito que dijo que las bombillas gastaban mucho y puso otras de luz lechosa y desvaída que gastan menos pero no iluminan y se cargó el invento.

