Las primeras cigüeñas se adelantaron a San Blas y al verlas creí que habían vuelto todas, pero no, porque hace hoy una semana observé una nube de ellas volando sobre Salamanca. Mucho más de un centenar habría, planeaban en círculo muy pausadamente, y mientras se orientaban iban dispersándose, como si encontraran su sitio y a él se dirigiesen. Al poco tiempo no quedaba ni una a la vista. Fue breve, duró pocos minutos que me sacaron de este esperpéntico día a día, y en pocos minutos a este esperpéntico día a día volví y en él sigo por la gracia de los elegidos.

Cosas de la vida, que nos la complicamos sin pensar en sus consecuencias. Y las consecuencias ahí están, son actualidad, a las que tan acostumbrados estamos que las tenemos como algo natural, aun cuando las causas no lo sean. Un ejemplo, la guerra lingüística por causa de la llamada inmersión, por lo que de ilógico tiene la imposición de otra lengua distinta que desconoce o conoce a medias, obligando a desenvolverse con ella, pese a existir otra común, que hablan todos por derecho y obligación, obligación que no cuenta y derecho que no se reconoce creando situaciones que chocan con la naturaleza de la persona, no por ir contra el derecho, aunque también, sino contra la lógica, que es el elemento que equilibra a la naturaleza.

