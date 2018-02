No es un cuento chino

Acabo de volver de Bruselas donde he visto una invasión de chinos y cosas chinas. Hasta la Grand Place estaba invadida por una especie de esculturas, figuras, farolillos y adornos de todo tipo propios de este país, puestos allí para celebrar los fastos del Año Nuevo Chino. No me imagino yo a las autoridades municipales de Salamanca dejando nuestra Plaza Mayor para colocar esos adornos, pero debe ser que en la capital comunitaria la colonia y los empresarios chinos tienen mucha fuerza y mucho dinero, hasta haber logrado que los responsables de la comuna hayan pasado por el aro y permitido la instalación de estos artilugios.

Pero no quería escribir hoy de eso, sino del enfado que me entra cada vez que voy a la capital comunitaria y compruebo que esa "elite" que nos dirige está cada vez más metida en su burbuja y más alejada de la realidad. La inmensa mayoría del colectivo de funcionarios comunitarios, una vez que accede a su plaza, se dedica a medrar para subir en el escalafón y a disfrutar de sus prebendas, que no son pocas. Primero, los sueldos, que son más elevados que los del común de los ciudadanos europeos.

