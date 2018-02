Marta Sánchez es una artista a la que reconozco como tal y a la que considero cercana y amiga, de tantas veces que hemos compartido entrevistas y fiestas. Le tengo un cariño personal además de una admiración patria, como cantante de mi tierra que canta de verdad, por más no siempre me gusten las canciones que interpreta. Lo de ser letrista y además comprometida, entiendo que requiere un plus, que no le adjudico a mi bella y bienintencionada tocaya. Debo confesarles que, desde siempre, he echado de menos una letra en nuestro himno que emocione en las grandes ocasiones; pero igual que aquel "gloria, gloria, corona de la patria que en tus rojos es, abierto corazón€Púrpura y oro bandera inmortal..", que no sé cómo seguía y que recuerdo escrito en alguno de mis libros de texto (como lo leen) con cierto desconcierto, el himno de Marta no me provoca ni risa. En las filas de nuestras grandes "palabreros" tenemos poetas de manifiesta relevancia como Machado o Miguel Hernández, por poner dos ejemplos imbatibles, cuya poesía social, intensa y gloriosa de verdad, cabría, sin ninguna duda, en los renglones necesarios para la letra del himno español. Supongo que si nadie se ha planteado que un "golpe a golpe, verso a verso" llenaría los ojos de lágrimas a millones de españoles o que el "caminante no hay camino, se hace camino al andar" podría reunir cualquier punto de vista y recuperar los entusiasmos perdidos, es porque lo han leído poco y ni siquiera lo han escuchado en boca de Serrat.



