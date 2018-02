Has hecho el ridículo Pedro

Ya lo vaticinó Felipe González, pero este chico no aprende. A Pedro Sánchez le queda grande el puesto de secretario general, a pesar de que sea el único líder de un partido expulsado a patadas por sus "barones" y rescatado "in extremis" por la militancia, lo que confirma la vieja teoría de que España es un país en el que vende más y mejor la lástima que el triunfo. Yo creo que a Sánchez no lo reeligieron los socialistas de a pie por ser el más listo o el mejor líder. Su triunfo en las primarias del PSOE se lo debe fundamentalmente a la imagen de víctima que vendió cuando se recorrió España pidiendo el voto a los afiliados. También por guapo, claro.

Pero las gilipolleces que dice y hace este hombre no son propias ni de un adolescentes elegido delegado de clase en 4º de la ESO. Y por lo que se ve tampoco tiene ningún reparo en hacer el ridículo cuantas veces haga falta.

Se lo advirtió la semana pasada Felipe González que comió con él para acercar posturas después de que el expresidente apoyara abiertamente a la lideresa andaluza. Pero ni por esas. Pedro quería una mujer para ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Supongo que tipo Bibiana Aído. Daba igual la preparación, lo importante es que fuera mujer. Esto es muy "cool", es decir muy "guay" para la izquierda recalcitrante, porque es más importante el envoltorio, que lo que va dentro. Es mucho más relevante visibilizar gestos de la mal llamada igualdad, que elegir a los mejores de los nuestros, independientemente de que sean hombres o mujeres.

Y efectivamente, Pedro Sánchez ha vuelto a hacer el ridículo ayer, porque De Guindos, que ha tenido en el Gobierno de Rajoy más un perfil técnico que político, ya no tiene ningún obstáculo para ser el vicepresidente del Banco Central Europeo, ya que su adversario, el irlandés Philip Lane, ha retirado su candidatura. Para Sánchez, sin embargo no debe ser tan importante que un español esté en una de las instituciones europeas o que España recupere peso en Europa.

