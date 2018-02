Dos versiones

Versión A del asunto: "Venga, tío, a ver si nos ponemos las pilas y metemos un poco de parné en la hucha, que hay que avisparse, que vas a cobrar una caca de pensión cuando te jubiles (si es que llegas a jubilarte, claro)".

Versión B: "Ahorra un poco cada mes, y al final del año te sorprenderás con la porquería de dinero que has logrado reunir".

Vamos con la versión A. Ante todo, pido disculpas por haber parafraseado en plan cheli, es decir, usando una infame jerga propia de castizos, marginales y contraculturetas, las recientes advertencias de nuestro presidente del Gobierno. Podría parecer que ese tratamiento lingüístico encubre una crítica zafia, y no es así. Rajoy es un hombre previsor, y forma parte de su oficio advertir sobre problemas venideros para que la gente sepa a qué atenerse. De ahí su segundo consejo a las familias: no seáis tarugos, hombre; también hay que guardar un dinerillo para la educación de los hijos. Es que, o sea, pagar un máster en Chicago, Harvard o el MIT sale por un riñón.

